"يوتيوب ميوزيك" تطلق أداة تبويب جديدة مقتبسة من "تيك توك"
أعلنت خدمة "يوتيوب ميوزيك" عن إطلاقها خدمة "تبويب" جديدة تم اقتباسها من تطبيق "تيك توك" للمساعدة في اكتشاف المزيد من الأغاني.
وأطلقت خدمة "يوتيوب ميوزيك" على علامة التبويب الجديدة اسم "العينات"، التي هي في الأساس عبارة عن تدفق تمرير عمودي يشبه "تيك توك" من عينات موسيقية.
وتهدف علامة التبويب الجديدة إلى نقل اكتشاف الموسيقى المخصص إلى المستوى التالي؛ مما يساعدك في العثور على الأغاني الجديدة التي ستعجبك، نظرًا لأن اكتشاف الموسيقى الجديدة لا يزال يمثل تحديًا على الرغم من أنك نظريًّا تمتلك دائمًا عشرات الملايين من الألحان في متناول يدك، مع خدمات مثل هذه الأغنية.
ويفتخر موقع "يوتيوب" بأن "التغذية السلسة لأجزاء الفيديو القصيرة" مدعومة من "أكبر كتالوج في العالم لمقاطع الفيديو الموسيقية".
وتَعِدُ "يوتيوب" بأن خلاصة العينات ستركز على "استكشاف أعماق واتساع مكتبة YouTube Music؛ حتى يكون هناك دائمًا شيء جديد للاستماع إليه".
وتابعت يوتيوب: "يقدم كل مقطع غامر، لمحة عن الفنان والفيديو وشعور الأغنية، ويمكنك التمرير عموديًّا للانتقال إلى المرحلة التالية والتالية وما إلى ذلك، عندما يعجبك ما تسمعه؛ فمن السهل إضافة الأغنية المعنية بسرعة إلى مجموعتك، ومشاركتها مع الأصدقاء، وإنشاء قائمة التشغيل التالية، وبدء محطة إذاعية بناءً عليها، ومشاهدة الفيديو كاملًا، وزيارة صفحة الألبوم، وحتى استخدام الأغنية لإنشاء YouTube Short الخاص بك".