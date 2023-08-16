"يوتيوب ميوزيك" تطلق أداة تبويب جديدة مقتبسة من "تيك توك"

وتابعت يوتيوب: "يقدم كل مقطع غامر، لمحة عن الفنان والفيديو وشعور الأغنية، ويمكنك التمرير عموديًّا للانتقال إلى المرحلة التالية والتالية وما إلى ذلك، عندما يعجبك ما تسمعه؛ فمن السهل إضافة الأغنية المعنية بسرعة إلى مجموعتك، ومشاركتها مع الأصدقاء، وإنشاء قائمة التشغيل التالية، وبدء محطة إذاعية بناءً عليها، ومشاهدة الفيديو كاملًا، وزيارة صفحة الألبوم، وحتى استخدام الأغنية لإنشاء YouTube Short الخاص بك".