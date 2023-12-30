جوجل توافق على تسوية بقيمة 5 مليارات دولار بسبب "المتصفح الخفي "

وقالت الدعوى الجماعية المرفوعة في عام 2020 أن جوجل ضللت المستخدمين بالادعاء، بأنها لن تتتبع أنشطتهم على الإنترنت أثناء استخدامهم وضع التصفح الخفي، وبحسب الدعوى، استمرت تقنيات الإعلان وغيرها من التقنيات المستخدمة من قبل جوجل في تجميع تفاصيل زيارات وأنشطة المواقع التي يقوم بها المستخدمون رغم استخدامهم التصفح "الخاص".