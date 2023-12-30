تقنية
جوجل توافق على تسوية بقيمة 5 مليارات دولار بسبب "المتصفح الخفي "
توصلت شركة جوجل إلى اتفاق تسوية بقيمة 5 مليارات دولار في دعوى قضائية تزعم أن الشركة قامت بالتجسس على المستخدمين الذين استخدموا وضع "التصفح المتخفي" في متصفحها كروم.
وقالت الدعوى الجماعية المرفوعة في عام 2020 أن جوجل ضللت المستخدمين بالادعاء، بأنها لن تتتبع أنشطتهم على الإنترنت أثناء استخدامهم وضع التصفح الخفي، وبحسب الدعوى، استمرت تقنيات الإعلان وغيرها من التقنيات المستخدمة من قبل جوجل في تجميع تفاصيل زيارات وأنشطة المواقع التي يقوم بها المستخدمون رغم استخدامهم التصفح "الخاص".
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة القاضي الاتحادي، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل الشروط، لكن في الأصل طلبت الدعوى تعويضًا بقيمة 5 مليارات دولار نيابة عن المستخدمين .