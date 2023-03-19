على خطى "ماسك" في "تويتر".. "ميتا" تتوسع في خدمة التوثيق مقابل الأموال

وكانت "ميتا" قد أطلقت هذه الخدمة في فبراير الماضي في كل من أستراليا ونيوزيلندا، ومن المتوقع أن تتوسع الشركة أكثر في تقديم هذه الخدمة عبر شتى دول العالم لاحقًا.