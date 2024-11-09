تحديثٌ جديدٌ يسهّل تبادل الرسائل بين هواتف "أندرويد" و"آيفون"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية طرحت تحديثاً لهواتف "آيفون"، يسهّل تبادل الرسائل بين مستخدميها وبين هواتف "أندرويد".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ماك رامورز" التقني -المعني بأخبار "أبل"-، أن تحديث "آي أو إس 18" الجديد يدعم بصورة كبيرة خدمات الرسائل القصيرة من "جوجل" المعروفة باسم "آر إس سي"، التي تظهر في صورة "فقاعات خضراء".
وكان في السابق تظهر الردود التعبيرية في هذه الرسائل بأسطر منفصلة؛ ما يتسبّب في ارتباكٍ للمستخدمين.
لكن بالتحديث الجديد ستظهر بصورة تلقائية في وسط الرسائل، ولن يكون هناك أيُّ إرباكٍ.
كما أن التحديث يدعم في خدمات الرسائل القصيرة الجديدة ميزات أخرى، مثل إشعارات القراءة ومؤشرات الكتابة.
يُذكر أن توافق أجهزة "آيفون" مع خدمات "آر سي إس" كان ضمن شروط الاتحاد الأوروبي الجديدة لإجازة استخدام "آيفون" في دول التكتل؛ باعتبارها أداة قياسية للرسائل القصيرة.