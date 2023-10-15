شكوى أمريكية ضد "إكس" بسبب "قرارها الانتقامي"

قد تكون الشكوى الرسمية المقدمة من مجلس العمل الأمريكي هي الأولى من نوعها بالنسبة لـ"إكس"؛ لكن اتهامات الانتقام ضد الموظفين ليست جديدة بالنسبة لشركة يقودها ماسك، ففي أوائل عام 2023، اتهم عمال تيسلا في بوفالو بنيويورك، الشركة بطردهم من العمل بسبب انضمامهم إلى النقابات، وقدّم ثمانية من موظفي "سبيس إكس" شكوى إلى المجلس في عام 2022 يزعمون أنه تم إنهاء خدمتهم بسبب انتقاد ماسك.