"سباق التسلح الهائل".. تحذير من تداعيات "تشات جي بي تي" على بريطانيا!

وأضاف متحدثًا إلى لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم أنه من دون هذه التكنولوجيا، فإن بريطانيا ستعاني كثيرًا في مجال المنافسة على الصعيد الدولي، متوقعًا أن بلاده قد تخسر أمام الشركات الكبرى وربما أمام الصين، وتتخلف في النهاية عن الركب في حقول مثل الأمن السيبراني والرعاية الصحية.