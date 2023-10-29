مسؤول: "ثريدز" تعمل على إطلاق واجهة برمجة تطبيقات خاصة بالمطورين

وقال إنه يعتقد أن لدى "ثريدز" فرصة لتجاوز منصة "إكس" (تويتر سابقًا)؛ لكنه يعلم أن خدمته أمامها طريق طويل لتقطعه، وفي الوقت الحالي، يحافظ على تركيز فريقه على تحسين تجربة الأشخاص أسبوعًا بعد أسبوع.