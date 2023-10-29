مسؤول: "ثريدز" تعمل على إطلاق واجهة برمجة تطبيقات خاصة بالمطورين

قال رئيس منصة "إنستجرام" آدم موسيري: إن منصة "ثريدز" التابعة لشركة "ميتا" تعمل حاليًا على إطلاق واجهة برمجة تطبيقات خاصة بالمطورين، ستتضمن عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة.
وأوضح موسيري، أن واجهة برمجة التطبيقات الجديدة تلك، ستُمَكّن مطوّري الطرف الثالث من استحضار ميزات خاصة بخدماتهم، والتي من شأنها أن تجعل الشبكة الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأشخاص.
وستقدم واجهة التطبيقات تلك خدمات مماثلة لخدمة "تويت ديك"؛ مما سيساهم في زيادة شعبية "ثريدز" التي تراجعت بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة.
وأشار "موسيري" إلى أن هذه التحديثات ستساهم في تعزيز طموح فريق العمل على المدى الطويل، في أن تصبح "ثريدز"، "منصة فعلية للمحادثات العامة عبر الإنترنت".
وقال إنه يعتقد أن لدى "ثريدز" فرصة لتجاوز منصة "إكس" (تويتر سابقًا)؛ لكنه يعلم أن خدمته أمامها طريق طويل لتقطعه، وفي الوقت الحالي، يحافظ على تركيز فريقه على تحسين تجربة الأشخاص أسبوعًا بعد أسبوع.