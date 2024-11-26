"شاومي" تستعد لمنافسة "كوالكوم" و"ميدياتك" بمشروع لـ"الاكتفاء الذاتي"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن استعداد شركة "شاومي" الصينية لمنافسة كبرى الشركات المصنّعة للمعالجات الذكية حول العالم، بمشروع وصفته بأنه سيكون مشروعًا رائدًا لـ"الاكتفاء الذاتي".
وأوضحت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن "شاومي" تستعد لإطلاق أول معالج خاص بهواتفها؛ لتستغني عن معالجات "كوالكوم" و"ميدياتك"، وتقلل من اعتمادها على الموردين الأجانب.
وتَوقعت المصادر أن تبدأ "شاومي" في الإنتاج الضخم لمعالجها الجديد في عام 2025.
وستكون بذلك "شاومي" ضِمن قائمة قصيرة للغاية من الشركات التي تصمم معالجات هواتفها، مثل "أبل" و"جوجل".
كما يمكن أن يساعد تطوير خبرة تصنيع الرقائق الداخلية شاومي، في جهودها لصنع مركبات كهربائية أكثر ذكاءً وأفضل اتصالًا، بالإضافة إلى الأجهزة المحمولة الأكثر تنافسية.
وكان تحرك شاومي نحو صناعة السيارات مدفوعًا في الأصل بمواجهة الشركة للعقوبات من قِبَل إدارة ترامب الأولى، والتي تم إلغاؤها لاحقًا.