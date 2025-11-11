باحثون يطورون نظام تصوير ضوئي يتيح التصوير عالي الجودة بميزانية محدودة

طور باحثون نظام تصوير ضوئي مبتكر مفتوح المصدر، يتيح لأول مرة التصوير عالي الجودة بميزانية محدودة.
وأوضح الباحثون أن منظار "الماكرو" الجديد القابل للبرمجة وبأسعار معقولة، يمكنه أن يتيح تقنيات الفلورسنت والكهرباء الضوئية المتطورة في متناول مختلف المجالات العلمية.
ويعد هذا الجهاز نتاج مشروع "دريم" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يسعى إلى سد الفجوة بين التصميم البصري المتقدم وسهولة الاستخدام في العالم الحقيقي.
ويُمثل هذا الجهاز - الموصوف بأنه منظار ماكرو ضوئي بإضاءة ديناميكية - خطوةً رئيسيةً نحو إتاحة التصوير عالي الأداء للجميع.
على عكس معظم الأنظمة التجارية، التي تُقيدها هياكل بصرية جامدة وتكاليف باهظة، تجمع هذه المنصة بين الأجهزة المعيارية، والتحكم القابل للبرمجة في الضوء، وبأسعار معقولة ضمن إطار عمل واحد قابل للتكيف.
وأوضح إيان كوجيل، المؤلف الرئيسي المشارك الدراسة: "كان هدفنا إزالة هذا العائق، لقد بنينا نظامًا يُمكن للآخرين محاكاته بسهولة، دون الحاجة إلى تدريب متخصص".
في جوهره، يوفر الماكروسكوب تحكمًا دقيقًا في الضوء عبر طيف الأشعة فوق البنفسجية إلى الأشعة تحت الحمراء القريبة (405-740 نانومتر)، ويمكنه التقاط صور متزامنة بسرعة تصل إلى 100 إطار في الثانية.