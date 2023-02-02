المعلومات الكاملة لهواتف "سامسونج جلاكسي إس 23" الجديدة

أما بالنسبة للكاميرات الخاصة بالهاتف، فهي تصل دقة تصويرها لـ200 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرتين خلفيتين "تيليفوتو" يمكنها تقريب الصورة 10 أضعاف بنفس الجودة وبدقة 10 ميجابيكسل، وكاميرا "ألترا وايد" بدقة 12 ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فستأتي بدقة 12 ميجابيكسل مزودة بتقنية "نايت سيلفي" القادرة على التقاط صور بجودة عالية في أصعب الظروف.