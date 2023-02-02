المعلومات الكاملة لهواتف "سامسونج جلاكسي إس 23" الجديدة

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية النقاب عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة "جلاكسي إس 23".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن المعلومات الكاملة حول هذه المنتجات الجديدة.
جلاكسي إس 23 ألترا
يأتي الهاتف بشاشة ذات قياس 6.8 بوصة من نوع "ديانميك أموليد 2 إكس" بدقة "كواد إتش دي بلس" بمعدل دقة 3080×1440 بيكسل.
وتم تزويد الهاتف بذاكرة وصول عشوائي "رام" تتراوح ما بين 8 و12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية ما بين 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت.
وتم دعم جلاكسي إس 23 ألترا بمعالج من نوع "سنابدراجون 8 الجيل الثاني" فائق السرعة، ونظام تبريد مخصص للهاتف لضمان سرعة المعالج، والذي يوفر سرعة أكبر بنسبة 40% عن الهواتف السابقة.
وزودت سامسونج هاتفها ببطارية ذات قدرة 5000 ميللي أمبير في الساعة وبقدرة شحن فائقة السرعة.
أما بالنسبة للكاميرات الخاصة بالهاتف، فهي تصل دقة تصويرها لـ200 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرتين خلفيتين "تيليفوتو" يمكنها تقريب الصورة 10 أضعاف بنفس الجودة وبدقة 10 ميجابيكسل، وكاميرا "ألترا وايد" بدقة 12 ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فستأتي بدقة 12 ميجابيكسل مزودة بتقنية "نايت سيلفي" القادرة على التقاط صور بجودة عالية في أصعب الظروف.
تم تصميم 80% من المكونات الداخلية للهاتف من مواد معاد تدويرها، و20% من البلاستيك المستخرج من المحيطات المعاد تدويره، و20% من زجاج الشاشة معاد تدويره أيضًا.
جلاكسي إس 23 وجلاكسي إس 23 بلس
أما بالنسبة لهاتفي جلاكسي إس 23 وإس 23 بلس، فسيأتي هاتف جلاكسي إس 23 بشاشة 6.1 بوصة بمعدل دقة 2340×1080 بيكسل، وسيأتي هاتف "جلاكسي إس 23 بلس" بقياس 6.6 بوصة بمعدل دقة 2340×1080 بيكسل.
وسيأتي كذلك الهاتفان بذاكرة وصول عشوائي "رام" 8 جيجابايت، ولن يتوفر إصدار بـ12 جيجابايت، كما أن سعة التخزين الداخلي ستتوقف عند 512 جيجابايت، ولن يأتي إصدار 1 تيرابايت.
وتم دعم الهاتفين ببطارية ذات قدرة أضعف، حيث يأتي "جلاكسي إس 23" ببطارية ذات قدرة 3900 ميللي أمبير في الساعة، و"جلاكسي إس 23 بلس" 4700 ميللي أمبير في الساعة.
وبالنسبة للكاميرات، فستأتي في الهاتفين بكاميرات ثلاثية خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية بدقة 12 ميجابيكسل "ألترا وايد"، والثالثة "تيليفوتو" بدقة 10 ميجابيسكل، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابيكسل.