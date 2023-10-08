تقارير: ميزات رئيسية قد تختفي من "إكس"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قد يُخفي ميزات رئيسية من منصة "إكس" (تويتر سابقًا)؛ وتحديدًا الإصدار المجاني ليحصرها على الإصدارات المدفوعة الأجر.
وأوضح تقرير منشور عبر صحيفة "ذا نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية أنه يخطط لإخفاء ميزات الإعجاب وإعادة التغريد على "إكس".
ويتماشى هذا مع ما قاله "ماسك" قبل أيام من أنه يريد أن يكون من الصعب رؤية عدد الإعجابات وإعادة التغريد والرد من على منشورات "إكس".
وتشير التقارير إلى أنه بعد إخفاء الأرقام الخاصة بعدد الإعجاب وإعادة النشر أو الرد؛ سيتم إخفاء أزرار الإجراءات نفسها، وقد يترك فقط عدد مرات المشاهدة، ويأتي أيضًا بعد قرار ماسك أيضًا إخفاء عناوين الروابط الخاصة بأي منشورات إعلامية وتركها تظهر في شكل صورة فقط، وهو ما وصفته وسائل إعلام بأنه ليس بالأمر الجيد بالنسبة لانتشار أخبارهم.
ويبدو أن مستخدمي "إكس" ليسوا متحمسين على الإطلاق بشأن التغيير المقترح؛ مما سيمنعهم من رؤية التفاعل والشعبية بسرعة للمنشور.
وعلى الرغم من أن "ماسك" قال إن التغيير من شأنه أن "يحسّن إمكانية القراءة"، إلا أنه لا يزال يخطط للحفاظ على عدد مرات المشاهدة -وهو مقياسه المفضل- مرئيًّا في المخطط الزمني الرئيسي. ويشعر المحللون بالحيرة من دوافع ماسك لهذا التغيير، على الرغم من أنه كان من الصعب التنبؤ بالملياردير الزئبقي طوال فترة ملكيته للمنصة.