تقارير: ميزات رئيسية قد تختفي من "إكس"

وعلى الرغم من أن "ماسك" قال إن التغيير من شأنه أن "يحسّن إمكانية القراءة"، إلا أنه لا يزال يخطط للحفاظ على عدد مرات المشاهدة -وهو مقياسه المفضل- مرئيًّا في المخطط الزمني الرئيسي. ويشعر المحللون بالحيرة من دوافع ماسك لهذا التغيير، على الرغم من أنه كان من الصعب التنبؤ بالملياردير الزئبقي طوال فترة ملكيته للمنصة.