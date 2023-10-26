زوكربيرج يعلن نتيجة حملة "الترويج" التي اتبعتها "ميتا" لتطبيق "ثريدز"

وخلال مكالمة مع المحللين، قال زوكربيرج إن تركيز ميتا الأخير على "الكفاءة"، والذي أدى إلى تسريح الشركة أكثر من 20 ألف وظيفة خلال العام الماضي، كان بمثابة استراتيجية فعالة ستستمر بينما تواجه الشركة "عالمًا متقلبًا للغاية".