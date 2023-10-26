زوكربيرج يعلن نتيجة حملة "الترويج" التي اتبعتها "ميتا" لتطبيق "ثريدز"
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" عن نتائج حملة الترويج الأخيرة التي قامت بها الشركة لتطبيقها الجديد "ثريدز"، بإعلانه عن وصول التطبيق إلى حاجز الـ100 مليون مستخدم نشط شهريًّا.
وقال زوكربيرج خلال كلمة ألقاها بشأن أرباح الشركة في الربع الثالث للعام الجاري، إنه يعتقد أن هناك "فرصة جيدة" لأن يصل التطبيق إلى مليار مستخدم في العامين المقبلين.
وتابع: "اعتقدتُ لفترة طويلة أنه يجب أن يكون هناك تطبيق محادثات عامة لمليار شخص يكون أكثر إيجابية بعض الشيء، وأعتقد أنه إذا واصلنا ذلك لبضع سنوات أخرى؛ فأعتقد أن لدينا فرصة جيدة لتحقيق هدفنا".
وتمت مراقبة نمو "ثريدز" عن كثب منذ إطلاقه في يوليو، وشهد التطبيق 100 مليون اشتراك في أسبوعه الأول؛ لكنه سرعان ما شهد انخفاضًا في المشاركة وسط شكاوى حول الوظائف المحدودة والموجزات التي غمرتها المنشورات من العلامات التجارية.
لكن "ميتا" أضافت ميزات جديدة بشكل مطرد، ويبدو أن التفاعل قد انتعش في الأسابيع الأخيرة؛ حيث قام ماسك بإجراء تغييرات غير شعبية على X، مثل إزالة العناوين الرئيسية من الروابط.
ولم يكن نمو "ثريدز" هو النقطة المضيئة الوحيدة لشركة ميتا، التي سجلت إيرادات تزيد قليلًا على 34 مليار دولار خلال هذا الربع، بزيادة قدرها 23% عن العام الماضي.
ولا يوجد 3.9 مليارات شخص يستخدمون إحدى أدوات الشركة كل شهر، وهو رقم قياسي جديد لشركة التواصل الاجتماعي.
وخلال مكالمة مع المحللين، قال زوكربيرج إن تركيز ميتا الأخير على "الكفاءة"، والذي أدى إلى تسريح الشركة أكثر من 20 ألف وظيفة خلال العام الماضي، كان بمثابة استراتيجية فعالة ستستمر بينما تواجه الشركة "عالمًا متقلبًا للغاية".
وأشار زوكربيرج إلى أن ميتا ستركز بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في المستقبل.
وقال زوكربيرج: "سنستمر في إلغاء إعطاء الأولوية لعدد من المشاريع غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الشركة لتحويل الأشخاص نحو العمل على الذكاء الاصطناعي بدلًا من ذلك".