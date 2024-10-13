2.5 مليار مستخدم "جيميل" معرضةٌ حساباتهم لخطر الاختراق بسبب "الذكاء الاصطناعي".. ما المشكلة؟ وكيف الحل؟

- تحقق بانتظام من نشاط جيميل الخاص بك، خاصة إذا كنت تشك في الوصول غير المصرح به.. انقر فوق صورة ملفك الشخصي، ثم ادخل إلى إدارة حساب Google الخاص بك، ثم قسم البيانات والخصوصية، وبعدها انقر على "نشاطي" لمراجعة نشاط الحساب.