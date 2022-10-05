تقارير تكشف عن خطط "إنستجرام" لزيادة أرباحها

كشفت تقارير صحفية عالمية عن خطط منصة التراسل المصور "إنستجرام" من أجل زيادة أرباحها.
وأفاد التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، بأن إنستجرام تنوي الدفع بإعلانات أكبر وأكثر في مناطق مختلفة بالتطبيق.
وذكرت المصادر أن إنستجرام ستلجأ إلى هذه الاستراتيجية، بعدما انخفضت إيرادات شركة "ميتا" الفصلية لأول مرة على الإطلاق في الربع الثاني لعام 2022.
وستظهر الإعلانات الجديدة على إنستجرام في "خلاصة الاستكشاف" و"موجز المنشورات" بملف تعريف المستخدم.
وستوفر إنستجرام أيضًا للمبدعين فرصة كسب جزء من إيرادات هذه الإعلانات التي يتم عرضها على خلاصات ملفاتهم.