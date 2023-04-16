تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هواتف "سامسونج" القابلة للطي الجديدة

وأشارت المصادر إلى أن سامسونج اعتمدت في الهاتفين على بطاريات من شركة "إل جي" مجهزة للهواتف القابلة للطي، وسيساعدها هذا على تجنب أي تأخير قد يحدث بسبب مشاكل في سلسلة التوريد للبطاريات.