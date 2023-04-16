تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هواتف "سامسونج" القابلة للطي الجديدة

كشفت تسريبات من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن معلومات جديدة حول هواتفها القابلة للطي "جلاكسي زد فولد 5" و"جلاكسي زد فليب 5".
وتوقعت المصادر، بحسب ما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن يتم إطلاق الهاتفين رسمياً في الربع الثالث من عام 2023.
وأشارت المصادر إلى أن سامسونج اعتمدت في الهاتفين على بطاريات من شركة "إل جي" مجهزة للهواتف القابلة للطي، وسيساعدها هذا على تجنب أي تأخير قد يحدث بسبب مشاكل في سلسلة التوريد للبطاريات.
وتبلغ تكلفة البطارية الواحدة من 10 إلى 15 دولاراً، وسيستخدمان خليتين للتصميم القابل للطي، التي ترفع التكلفة الإجمالية إلى 30 دولاراً.