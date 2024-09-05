تقرير يكشف عن مواجهة "إكس" شبح "هجرة الإعلانات"

كشف تقرير صحفي عالمي أن منصة "إكس" (تويتر سابقًا) قد تواجه العام المقبل شبح "هجرة الإعلانات".
وأظهر استطلاع أجرته شركة "كانتار" أن المسوقين لا يعتقدون حاليًا أن "إكس" منصة آمنة للعلامات التجارية.
وأوضحت الشركة في الاستطلاع أن مشاكل الإعلانات على "إكس" قد تزداد سوءًا العام المقبل، حيث يخطط نحو 26% من المعلنين لخفض إعلاناتهم على المنصة العام المقبل.
ووصفت الشركة في تقريرها أن ثقة المعلنين في منصة "إكس" انخفضت إلى مستويات قياسية تاريخية، بالأخص منذ تولي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رئاسة الشركة.
وأرجع الاستطلاع تراجع ثقة المعلنين على مدار العام ونصف العام الماضيين، إلى مخاوفهم بشأن تفاقم خطاب الكراهية والمحتوى السام الآخر على المنصة.
سبق واتهم "ماسك" المعلنين بـ"الابتزاز" بسبب حديثهم عن تفاقم خطاب الكراهية بالمنصة، فيما علّق سابقًا على شعور العلامات التجارية بالقلق بشأن خطاب الكراهية قائلا "فلتذهب هذه الشركات للجحيم".