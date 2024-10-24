باحثون أمريكيون يتمكنون من تطوير "معدن سائل" يمكنه أن يُحدث ثورة في عالم "أجهزة الاتصالات"

وتخلق هذه الفتحات وصلات كهربائية عبر طبقات الدائرة، دون الحاجة إلى حفر ثقوب في الأجهزة؛ مما يجعل هذه الأجهزة مرنة وناعمة بصورة كبيرة؛ مما قد يحدث ثورة في تطوير الهواتف القابلة للطي أو المعدات الطبية.