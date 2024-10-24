باحثون أمريكيون يتمكنون من تطوير "معدن سائل" يمكنه أن يُحدث ثورة في عالم "أجهزة الاتصالات"

تَمكن باحثون من جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا الأمريكية، من تطوير تقنية "المعدن السائق الدقيقة"، التي يمكنها إنتاج توصيلات كهربائية ناعمة مرنة، يمكنها إحداث ثورة في مجال إنتاج أجهزة الاتصال الإلكترونية.
وأوضح الباحثون أن هذه الأجهزة يمكنها أن تغير مجال استخدام الهواتف الذكية أو معدات مراقبة الصحة في المستشفيات.
وتعتمد التقنية الجديدة على استخدام "قطرات معدنية سائلة ودقيقة" لإنشاء هيكل يشبه الدرج يشكل ممرات موصلة صغيرة تسمى الفتحات.
وتخلق هذه الفتحات وصلات كهربائية عبر طبقات الدائرة، دون الحاجة إلى حفر ثقوب في الأجهزة؛ مما يجعل هذه الأجهزة مرنة وناعمة بصورة كبيرة؛ مما قد يحدث ثورة في تطوير الهواتف القابلة للطي أو المعدات الطبية.
وقال الباحثون: "هذا يقربنا من إمكانيات مثيرة مثل الروبوتات اللينة المتقدمة والأجهزة القابلة للارتداء والإلكترونيات التي يمكن أن تتمدد وتنحني وتلتوي مع الحفاظ على وظائف عالية".