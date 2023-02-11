بفضل الذكاء الاصطناعي.. "جوجل" سيشبع فضول المستخدمين على نحو أفضل

لكن رغم هذه العقبات التي ما زالت قائمة ثمة أمر مؤكد يلوح في الأفق، هو أن محرك البحث لن يكتفي بعرض النتائج على غرار ما يفعل حاليًا، بل سيرشد المستخدم إلى ما يحتاج إليه؛ حتى لا يبقى في حيرة من أمره.