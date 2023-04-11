الصين تدخل المنافسة وتجهّز بديل "تشات جي بي تي".. هذه تفاصيله

أعلنت شركة "علي بابا" التكنولوجية الصينية العملاقة، عن دخولها في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بإطلاقها تطبيقًا منافسًا وبديلًا لتطبيق روبوت الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي".
وأوضحت "علي بابا" -بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"- أن تطبيقها "تونجيي كيانوين" في مراحله الأخيرة للإطلاق الرسمي.
وأفادت "علي بابا" بأن تطبيق الدردشة الآلي الذي تعمل على تطويره، سيتم دمجه في كافة منصات الشركة في "المستقبل القريب"، دون الكشف عن جدول زمني لإطلاقه فيه.
وفي الأشهر الأخيرة، كشفت العديد من شركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم النقاب عن روبوتات الدردشة التوليدية الخاصة بها.
ويرجع أصل كلمة "تونجيي كيانوين" إلى معنى "البحث عن إجابة من خلال طرح ألف سؤال"، ويُتوقع أن تطرح "علي بابا" نسخة إنجليزية من اسم التطبيق الجديد.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "علي بابا" دانيال زانغ في حفل إطلاق التطبيق: "نحن في لحظة فاصلة تكنولوجية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية".
وتابعت: "التطبيق قادر على العمل باللغتين الإنجليزية والصينية، وستتم إضافته مبدئيًّا إلى دينج توك، تطبيق المراسلة في مكان العمل، علي بابا".
وأوضحت الشركة أن التطبيق سيؤدي عددًا من المهام بما في ذلك تحويل المحادثات في الاجتماعات إلى ملاحظات مكتوبة وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وصياغة مقترحات الأعمال.