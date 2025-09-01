تسريبات: "أبل" ستتخلى عن تقنية رئيسية في هواتف "آيفون 17" المقبلة

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية نيتها التخلي عن تقنية رئيسية في هواتف "آيفون 17" المقبلة.
وأوضحت المصادر أن "أبل" ستتخلى عن منفذ بطاقات الاتصالات التقليدي "SIM" في هواتف "آيفون 17" وستقتصر على الشرائح الإلكترونية "eSIM".
وذكرت المصادر أن هذه السياسة الجديدة ستشمل الإصدارات العالمية من "آيفون 17"، بعدما كان السوق الأمريكي هو الوحيد المتاح فيه هواتف "آيفون" الداعمة للشرائح الإلكترونية فقط.
ومن المتوقع أن تكشف أبل النقاب عن سلسلة هواتف "آيفون 17" الجديدة في حدث عالمي يوم 9 سبتمبر الجاري.
وشددت "أبل" على متاجرها العاملة في أوروبا وأكثر من دولة حول العالم على إلزام موظفيهم على التدريب حول استخدام الشرائح الإلكترونية لأن الهواتف المقبلة لن تدعم الشرائح التقليدية، بحسب المصادر.