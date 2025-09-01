تسريبات: "أبل" ستتخلى عن تقنية رئيسية في هواتف "آيفون 17" المقبلة

وشددت "أبل" على متاجرها العاملة في أوروبا وأكثر من دولة حول العالم على إلزام موظفيهم على التدريب حول استخدام الشرائح الإلكترونية لأن الهواتف المقبلة لن تدعم الشرائح التقليدية، بحسب المصادر.