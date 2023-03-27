"سيسكو" تكشف: قطاع التعليم المستهدف الأكبر عبر "برامج الفدية" خلال 2022

أماطت شركة سيسكو اللثام، عبر أحدث تقريرها السنوي "سيسكو تالوس" عن أبرز التهديدات الأمنية خلال عام 2022، حيث لا تزال برامج الفدية تشكل تهديداً كبيراً على الشركات في جميع أنحاء العالم، بعدما شكلت هجمات تلك البرامج ما يزيد من 20% من إجمالي التهديدات خلال عام 2022، التي كان فيها قطاع التعليم هو المستهدف الأكبر.