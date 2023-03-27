"سيسكو" تكشف: قطاع التعليم المستهدف الأكبر عبر "برامج الفدية" خلال 2022

أماطت شركة سيسكو اللثام، عبر أحدث تقريرها السنوي "سيسكو تالوس" عن أبرز التهديدات الأمنية خلال عام 2022، حيث لا تزال برامج الفدية تشكل تهديداً كبيراً على الشركات في جميع أنحاء العالم، بعدما شكلت هجمات تلك البرامج ما يزيد من 20% من إجمالي التهديدات خلال عام 2022، التي كان فيها قطاع التعليم هو المستهدف الأكبر.
وأظهرت نتائج التقرير التي توصل إليها "فريق سيسكو" عن أن شدة برامج الفدية وسرقة المعلومات والبرمجيات الخبيثة واستغلال نقاط الضعف المعروفة قد انخفضت بشكل كبير في جميع أنحاء العالم بين شهريّ "فبراير ويونيو"، وركزت جهات التهديد السيبراني في هجماتها على روسيا وأوكرانيا.
وكشفت أن التهديدات أصبحت أكثر تعقيداً بحيث يمكن أن تسبب الهجمات اضطرابات شديدة في سير العمليات التجارية، مما قد يؤدي إلى فقدان البيانات والإضرار بسمعة الشركة، في حين استهدفت مجموعات برامج الفدية قطاع التعليم بشكل كبير، حيث يعتبرها منفذو الجرائم الإلكترونية أهدافاً عالية القيمة، خاصةً وأنّ هذه المؤسسات لديها قدرة منخفضة على تحمّل فترات التوقف عن العمل.
وأشار التقرير إلى قيام مجموعات التهديد المستمر والمتطوّر "APT" بتوسيع عملياتها على مدار العام الماضي عبر شنّ هجماتها على سلسلة التوريد بشكل متزايد ونقاط ضعف المؤسسات التي لا تحتمل التوقف عن العمل وباستخدام تكتيكات الهندسة الاجتماعية للوصول إلى الأنظمة والشبكات المستهدفة.
وأظهرت النتائج أن الثغرة الأمنية في مكتبة Log4j المشتركة ضمن برنامج Apache استمرت في تلقي الهجمات الإلكترونية بشكل متكرر طوال عام 2022، وظلت محاولات استغلال هذه الثغرة عالية باستمرار، حيث نُسبت الهجمات على مدار العام الماضي إلى مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، بدءاً من مجرمي الإنترنت البسطاء إلى مجموعات التهديد المستمر والمتطوّر المنظمة والاحترافية.
وتعليقًا على هذا التقرير، قال المدير التنفيذي لشركة سيسكو في السعودية سلمان فقيه: نشهد اليوم تزايد في تنظيم الهجمات الإلكترونية وتقدّمها، وتخصص العديد من الشركات في السعودية نتيجةً لذلك المزيد من مواردها كي تعزز الأمن السيبراني وتحمي أصولها وبياناتها.
وأضاف: تسعى سيسكو إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه التهديدات الناشئة من الهجمات الإلكترونية والحد من تأثيرها، مع توفير حلول الكشف والاستجابة السريعة لعملائها في المملكة، وتشمل محفظة حلول الحماية السيبرانية للشركة مختلف منتجات حماية الأجهزة ونقاط الاتصال النهائية وأمن الشبكات وقفل التطبيقات والبيانات، والتي تضمن حماية عالية أمام التهديدات الأمنية المعروفة والناشئة في مختلف القطاعات، مع حماية الاتصال بالإنترنت بشكل عام.
يشار إلى أن بيانات هذا التقرير تم جمعها من قبل مجموعة "سيسكو تالوس" للاستخبارات، وهي واحدة من أكبر فرق استخبارات التهديدات التجارية في العالم التي تضم فريقاً من الباحثين العالميين في مجال الأمن السيبراني.