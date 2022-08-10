جوجل توفر تطبيقها لتعليم القراءة للأطفال على أجهزة سطح المكتب

وقالت جوجل في بيانها: إن إصدارًا تجريبيًّا من التطبيق؛ سيكون على أجهزة سطح المكتب تحت اسم "ريد ألونج"؛ حيث يساعد المساعد الافتراضي المستخدمين على القراءة بصوت عالٍ، وتقديم الملاحظات التصحيحية، ويمكن للأطفال القراءة بمستويات مهارات مختلفة، والحصول على جوائز رقمية لاستكمال الأهداف.