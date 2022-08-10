جوجل توفر تطبيقها لتعليم القراءة للأطفال على أجهزة سطح المكتب

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية، إصدارًا من تطبيقها "ليرن تو ريد" (تعلم القراءة) الخاص بالأطفال على أجهزة سطح المكتب.
وقالت جوجل في بيانها: إن إصدارًا تجريبيًّا من التطبيق؛ سيكون على أجهزة سطح المكتب تحت اسم "ريد ألونج"؛ حيث يساعد المساعد الافتراضي المستخدمين على القراءة بصوت عالٍ، وتقديم الملاحظات التصحيحية، ويمكن للأطفال القراءة بمستويات مهارات مختلفة، والحصول على جوائز رقمية لاستكمال الأهداف.
ويدعم الإصدار التجريبي للقراءة للأطفال متصفحات "كروم" و"إيدج" و"فايرفوكس" ومتصفحات "سفاري".
وللأطفال التعلم بعدة لغات؛ بما في ذلك الإنجليزية، ويمكنك تسجيل الدخول للحصول على تجربة مخصصة، لكن جوجل توضح أنك لست بحاجة إلى حساب.