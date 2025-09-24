"مايكروسوفت" تعلن عن تقنية تبريد جديدة... ما القصة؟

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية النقاب عن تطويرها بنجاح تقنية تبريد جديدة يمكن استخدامها في الرقائق والمعالجات.
وأوضحت الشركة الأمريكية أنها طورت "سائل" جديد يمكنه منع ارتفاع درجات حرارة الرقائق والمعالجات، والتي يمكنها المساعدة في حل أزمة تطوير رقائق ومعالجات أكثر قوة من دون القلق بشأن درجات الحرارة الخاصة بها.
وذكرت "مايكروسوفت" أن السائل الجديد الذي طورته يمكن حقنه في رقائق أشباه الموصلات، وهو قادر على تبريد وحدات معالجة الرسوميات بنسبة تصل إلى 65%.
وتستخدم معظم وحدات معالجة الرسوميات في مراكز البيانات الحديثة ألواحًا باردة لتبريد الرقائق.
واختبرت مايكروسوفت بنجاح نظام تبريد جديد يُزيل الحرارة بكفاءة تصل إلى 3 أضعاف الألواح الباردة، ويمكنها تقليل تكلف مراكز البيانات من 40 إلى 45%.
وأعلنت مايكروسوفت أنها تأمل في استخدام السائل الجديد لرقائق الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، لكنها لم تُحدد جدولًا زمنيًا للتنفيذ.
وذكر المنشور: "ستواصل الشركة العمل مع شركائها في مجال التصنيع والسيليكون لإدخال تقنية الموائع الدقيقة إلى الإنتاج في مراكز بياناتها".