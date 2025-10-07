"فيسبوك" يتيح تحكمًا موسعًا في المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجربة التصفح

في خطوة تقنية جديدة، أعلنت شركة "ميتا"، الثلاثاء، عن تحديث خوارزميات تطبيق "فيسبوك" بما يتيح للمستخدمين مزيدًا من التحكم في المحتوى الذي يظهر لهم، من منشورات ومقاطع فيديو قصيرة، عبر خيارات تخصيص جديدة داخل الإعدادات.
وأوضحت الشركة، عبر مدونة رسمية نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أن الميزة الجديدة تمكّن المستخدم من التعبير عن اهتمامه أو عدم اهتمامه بالمحتوى الظاهر، ما يدفع نظام التوصيات إلى التكيف تلقائيًا بناءً على هذه التفضيلات.
كما أضافت "ميتا" ميزة "الحفظ"، التي تتيح جمع المقاطع والمنشورات المفضلة في مكان واحد، وهو ما يُسهم في تسهيل الوصول إلى المحتوى المرغوب لاحقًا.
وأكدت الشركة أن التحديث يهدف لمعالجة شكاوى المستخدمين بشأن كثرة المحتوى غير المرغوب فيه، حيث ستمنح الخوارزمية الجديدة الأولوية للمحتوى الأحدث، وستعرض 50% من المقاطع القصيرة المنشورة في نفس يوم التصفح.
ومن بين التحديثات، ستظهر في ركن المقاطع القصيرة أيقونات تشير إلى الأصدقاء الذين تفاعلوا مع المنشور، على غرار ميزة موجودة بالفعل في "إنستغرام".
يُذكر أن "ميتا" طبقت تعديلات مماثلة على منصة "إنستغرام" يوم الإثنين، في إطار استراتيجية موحدة لتحسين تجربة المستخدم عبر تطبيقاتها المختلفة.