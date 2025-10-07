"فيسبوك" يتيح تحكمًا موسعًا في المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجربة التصفح

وأوضحت الشركة، عبر مدونة رسمية نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أن الميزة الجديدة تمكّن المستخدم من التعبير عن اهتمامه أو عدم اهتمامه بالمحتوى الظاهر، ما يدفع نظام التوصيات إلى التكيف تلقائيًا بناءً على هذه التفضيلات.