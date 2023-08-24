"ميتا" تواجه اتهامات جديدة ببث "الكراهية والعنف" في أوروبا

وتضمنت الإعلانات المعتمدة إعلانًا، تم وضعه في فرنسا ويدعو إلى إعدام عضو بارز في البرلمان الأوروبي بسبب موقفه من الهجرة، بالإضافة إلى إعلان يستهدف المستخدمين الألمان "يدعو إلى حرق المعابد اليهودية على الأرض من أجل "حماية البيض".