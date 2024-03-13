تسريبات تكشف مواصفات أيقونة "شاومي" القابلة للطي المرتقبة

كشفت مصادر من داخل شركة "شاومي" عن تجهيزها أيقونة جديدة قابلة للطي، ستطلقها الصيف المقبل.
وكانت "شاومي" قد أطلقت أغسطس الماضي هاتفها القابل للطي "ميكس فولد 3"، وأكدت المصادر أن الشركة بدأت فعليًا العمل على "ميكس فولد 4" ليتم إطلاقه رسميًا الصيف المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن "ميكس فولد 4" سيكون لديه تجعد أصغر على شاشته القابل للطي، مقارنة بالإصدار السابق.
وسيدعم هاتف "شاومي" القابل للطي الجديد الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ثنائي الاتجاه"، وسيكون مقاومًا للماء والأتربة بصورة كبيرة، كما سيتم دعمه بمحرك اهتزاز خطي مخصص على المحور السيني.
وتشير المصادر إلى أن وزن "ميكس فولد 4" سيتراوح ما بين 220 جرامًا إلى 240 جرامًا، خاصة وأنه تم تقوية مفصلة "الطي" الخاصة بالجهاز لتكون أكثر متانة.
وسيأتي الجهاز، وفقًا للمصادر، مزودًا بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 1 تيرابايت، وبطارية بحجم 5000 مللي أمبير في الساعة على الأقل مع دعم الشحن السلكي بقوة 100 واط، وكاميرا خلفية رئيسية ذات فتحة كبيرة بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب عدسة المنظار الجديدة، كما ستكون هناك عدسة فائقة الاتساع أيضًا، وربما أيضًا كاميرا تليفوتوغرافية أخرى مختلفة تماما عن تلك التي ظهرت في "ميكس فولد 3".
من المتوقع أن تستخدم "شاومي" معالج "سنابدراجون 8 الجيل الثالث" من كوالكوم فائق السرعة.