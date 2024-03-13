تسريبات تكشف مواصفات أيقونة "شاومي" القابلة للطي المرتقبة

وسيأتي الجهاز، وفقًا للمصادر، مزودًا بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 1 تيرابايت، وبطارية بحجم 5000 مللي أمبير في الساعة على الأقل مع دعم الشحن السلكي بقوة 100 واط، وكاميرا خلفية رئيسية ذات فتحة كبيرة بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب عدسة المنظار الجديدة، كما ستكون هناك عدسة فائقة الاتساع أيضًا، وربما أيضًا كاميرا تليفوتوغرافية أخرى مختلفة تماما عن تلك التي ظهرت في "ميكس فولد 3".