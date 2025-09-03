قاضي أمريكي على إعادة هيكلة سوق البحث في قضية احتكار "جوجل"

أصدر قاضٍ أمريكي بإعادة هيكلة سوق البحث على الإنترنت في قضية احتكار "جوجل" للسوق.
ولكن القاضي الأمريكي نأى بنفسه عن إمكانية إعادة هيكلة أو بيع متصفح "جوجل كروم" والصفقات الافتراضية الأخرى.
وامتنع القاضي عن إصدار أمر ببيع "جوجل كروم" لعدم وجود دليل كافٍ على أن المتصفح كان عنصرًا أساسيًا في احتكار جوجل لسوق البحث، مما يجعل التخارج "غير مناسب لهذه القضية".
ومن المرجح أن يُحدث القرار، المكون من 226 صفحة، والذي اتخذه قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أميت ميهتا في العاصمة واشنطن، صدىً واسعًا في المشهد التكنولوجي.
ويأتي هذا القرار في وقتٍ تشهد فيه الصناعة إعادة تشكيل بفضل التطورات في الذكاء الاصطناعي بما في ذلك "محركات الإجابة" التفاعلية، حيث تسعى شركات مثل "شات جي بي تي"، و"بيربليكستي" إلى قلب مكانة جوجل الراسخة كبوابة رئيسية للإنترنت.