دراسة حديثة: كلمات المرور لم تعد آمنة من أدوات الذكاء الاصطناعي

وشاركت الشركة بجدول يوضح كلمات المرور الأكثر تعقيدًا أو التي تستغرق وقتًا أطول في الاختراق؛ فإذا كنت تستخدم كلمة مرور مكونة من 12 رقمًا مكونة من أحرف كبيرة وصغيرة فقد تستغرق الأداة 289 عامًا لاختراقها، أما إذا أضفت لها أرقامًا سترتفع المدة إلى 2000 عام، وفي حال إضافتك رموزًا ستذهب الأداة إلى مدة 30000 عام لاختراق كلمة المرور تلك.