دراسة حديثة: كلمات المرور لم تعد آمنة من أدوات الذكاء الاصطناعي

نشرت شركة "Home Security Heroes" وهي شركة للأمن السيبراني، دراسة كشفت من خلالها مدى قوة وسرعة الذكاء الاصطناعي في اختراق كلمات المرور.
وأخذ الباحثون أداة جديدة اسمها "PassGAN" تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كمثال لعرض ضرورة أن يقلق المستخدم بشأن كلمات المرور الخاصة به.
وأظهرت الدراسة قيام الباحثين باستخدام أداة "PassGAN" لتصفح أكثر من 15.680.00 كلمة مرور، فكانت النتائج مثيرة للقلق إلى حد ما؛ حيث تمكنت الأداة من اختراق 51٪ من كلمات المرور الشائعة في أقل من دقيقة واحدة، وبمعدل 65٪ في أقل من ساعة، ومعدل 71٪ في أقل من يوم؛ فيما تمكنت من اختراق 81٪ في أقل من شهر.
وشاركت الشركة بجدول يوضح كلمات المرور الأكثر تعقيدًا أو التي تستغرق وقتًا أطول في الاختراق؛ فإذا كنت تستخدم كلمة مرور مكونة من 12 رقمًا مكونة من أحرف كبيرة وصغيرة فقد تستغرق الأداة 289 عامًا لاختراقها، أما إذا أضفت لها أرقامًا سترتفع المدة إلى 2000 عام، وفي حال إضافتك رموزًا ستذهب الأداة إلى مدة 30000 عام لاختراق كلمة المرور تلك.
ونصحت الشركة المستخدمين باستخدام كلمات مرور تحتوي على 12 حرفًا على الأقل أو أكثر وتحتوي كذلك على أرقام ورموز، وعدم البحث عن كلمة مرور تحتوي على أرقام بسيطة؛ لأن القيام بذلك سيجعل عملية اختراقها بسيطًا بشكل لا يصدق.
جدير بالذكر أن أدوات الذكاء الاصطناعي ستصبح أكثر قوة وسرعة، ومن المؤكد أن يكون هناك المزيد من الأدوات كمثل "PassGAN" في المستقبل والتي ستكون أكثر قوة وسرعة؛ لذلك يجب عليك الحفاظ على أمان كلمات المرور الخاصة بك قدر الإمكان وعلى أعلى المستويات.
ويمكنك تجربة مدى قوة كلمة مرورك عبر الرابط التالي: https://www.homesecurityheroes.com/ai-password-cracking