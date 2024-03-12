تسريبات تكشف عودة "سامسونج" إلى تصميم ساعات ذكية استخدمته قبل أكثر من 10 سنوات
كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تنوي العودة إلى تصميم ساعات ذكية، سبق أن استخدمته قبل أكثر من 10 سنوات كاملة.
وأوضحت التقرير الذي نشره موقع "سام موبايل" عن مصدر موثوق من داخل "سامسونج"، أن الشركة تنوي العودة إلى تصميم ساعات ذكية مستطيلة الحجم، مشابهة لتلك التي كانت تصنعها الشركة في 2013 تحت اسم "جلاكسي جير".
وتلتزم "سامسونج" منذ سنوات بتصميم ساعات ذكية مستديرة أو مربعة، لكن الشكل المستطيل تخلت عنه منذ اعتماد العلامة التجارية "جلاكسي ووتش".
وتقول المصادر إن فكرة الساعات المستطيلة تتم دراستها بـ"حماس" حالياً داخل الشركة، ومن المتوقع أن يتم اعتماد التحول الجديد قريباً.
وليس من الواضح إذا كانت الشركة الكورية الجنوبية تنوي أن تعرض لأول مرة ساعات ذكية مستطيلة عند كشفها عن ساعات "جلاكسي ووتش 7" في منتصف يوليو المقبل، أم ستنتظر عاماً إضافياً حتى 2025 لرؤيتها.