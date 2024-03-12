تسريبات تكشف عودة "سامسونج" إلى تصميم ساعات ذكية استخدمته قبل أكثر من 10 سنوات

وليس من الواضح إذا كانت الشركة الكورية الجنوبية تنوي أن تعرض لأول مرة ساعات ذكية مستطيلة عند كشفها عن ساعات "جلاكسي ووتش 7" في منتصف يوليو المقبل، أم ستنتظر عاماً إضافياً حتى 2025 لرؤيتها.