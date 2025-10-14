ابتكار نسيج قادر على مساعدة الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأوامر الصوتية

وبقيادة باحثين من جامعة سوتشو، صمّم الفريق نسيجًا صوتيًا كهربائيًا احتكاكيًا وأطلق عليه اسم "أيه-تكستايل"، وبخلاف الأجهزة الصوتية التقليدية الصلبة والضخمة، يتميز هذا النسيج بالنعومة والمرونة وقابلية الغسل، ويمكنه استغلال الشحنات الكهروستاتيكية الطبيعية المولّدة على الملابس عند التحدث, وعزز الباحثون هذا التأثير من خلال إنشاء هيكل متعدد الطبقات يتميز بطبقة مركّبة من زهور نانوية ثلاثية الأبعاد من كبريتيد القصدير مدمجة في مطاط السيليكون، إلى جانب نسيج مكربن يشبه الجرافيت.