ابتكار نسيج قادر على مساعدة الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأوامر الصوتية

في ابتكار علمي جديد من الصين طوّر باحثون نسيج قادر على مساعدة الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأوامر الصوتية عبر تضخيم الشحنات الكهروستاتيكية الناتجة أثناء الكلام، ما يشكّل خطوة متقدمة نحو دمج التقنيات الذكية في الحياة اليومية.
وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة (ساينس أدفانسز) أن هذا النسيج المبتكر يمكن أن يحوّل الملابس إلى مساعدين ذكيين يتميزون بسهولة الاستخدام والاستجابة الفورية للأوامر الصوتية.
وبقيادة باحثين من جامعة سوتشو، صمّم الفريق نسيجًا صوتيًا كهربائيًا احتكاكيًا وأطلق عليه اسم "أيه-تكستايل"، وبخلاف الأجهزة الصوتية التقليدية الصلبة والضخمة، يتميز هذا النسيج بالنعومة والمرونة وقابلية الغسل، ويمكنه استغلال الشحنات الكهروستاتيكية الطبيعية المولّدة على الملابس عند التحدث, وعزز الباحثون هذا التأثير من خلال إنشاء هيكل متعدد الطبقات يتميز بطبقة مركّبة من زهور نانوية ثلاثية الأبعاد من كبريتيد القصدير مدمجة في مطاط السيليكون، إلى جانب نسيج مكربن يشبه الجرافيت.
وبحسب نتائج الدراسة، فقد حقق النسيج دقة في التعرف على الصوت بلغت 97.5%، مما يتيح التحكم عن بعد في الأجهزة المنزلية الذكية من خلال أوامر صوتية بسيطة.
وأظهر الباحثون قدرة النسيج على الاتصال بالخدمات السحابية وتشغيل تطبيقات الهواتف الذكية إلى جانب التفاعل معها، في تجربة تؤكد الإمكانات الكبيرة لهذا النسيج في تطوير الجيل القادم من التقنيات القابلة للارتداء.