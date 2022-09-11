حتى لو كان الجهاز مغلقًا.. فيديوهات و100 صديق بخدمة جديدة من "غوغل"

أضافت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية "غوغل"، مجموعة جديدة من الخصائص إلى نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد، تساعد المستخدمين على الاشتراك في ملف واحد في وقت واحد، مع تحذير المستخدمين الذين يعانون من الصمم من الأصوات التحذيرية والاشتراك في مشاهدة ملفات الفيديو عبر موقع يوتيوب.
وذكر موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن الخصائص الجديدة التي كشفت عنها جوجل مؤخرًا، تساعد في تحسين جودة حياة مستخدمي هواتف أندرويد للعديد من الفئات.
وأضاف: يمكن لمستخدمي أندرويد الاستفادة من خاصية "نير باي شير" (المشاركة القريبة) لإرسال الملفات بصورة فورية ومباشرة إلى العديد من الأجهزة الأخرى المشتركة في نفس الحساب في وقت واحد، وسوف يتسلم المستخدم الملف حتى لو كان الجهاز مغلقًا.