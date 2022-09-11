حتى لو كان الجهاز مغلقًا.. فيديوهات و100 صديق بخدمة جديدة من "غوغل"

أضافت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية "غوغل"، مجموعة جديدة من الخصائص إلى نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد، تساعد المستخدمين على الاشتراك في ملف واحد في وقت واحد، مع تحذير المستخدمين الذين يعانون من الصمم من الأصوات التحذيرية والاشتراك في مشاهدة ملفات الفيديو عبر موقع يوتيوب.