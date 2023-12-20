تحديث جديد لمتجر "جوجل بلاي" يسمح بمهمة "استثنائية عن بُعد"

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن تحديث في متجرها الإلكتروني "جوجل بلاي" يسمح بمهمة وُصفت بأنها "استثنائية عن بُعد".
ويُظهر التحديث الجديد لـ"جوجل بلاي" أنه يمكن لأول مرة إلغاء تثبيت التطبيقات عن بُعد من أجهزة أخرى متصلة بنفس الحساب.
وتشير جوجل إلى أن عملية "إلغاء التثبيت عن بُعد" تعمل على جميع أنظمة "جوجل بلاي" الأساسية، بدءًا من الكمبيوتر الشخصي والسيارات وصولًا إلى الهواتف والتلفزيونات، والأجهزة القابلة للارتداء.
وحاليا، يمكنك فقط تثبيت التطبيقات على الأجهزة الموجودة ضمن حساب "جوجل" نفسه، ولكن لا يمكنك إزالتها؛ لكن تتيح لك الوظيفة الجديدة أيضًا إلغاء التثبيت.
وتقوم واجهة المستخدم الجديدة لمتجر "جوجل بلاي" بتجميع جميع تطبيقاتك المثبتة في قائمة أكثر قابلية للإدارة.
على سبيل المثال، يمكنك الطلب حسب الحجم، أو التجميع حسب الجهاز، وما إلى ذلك.
قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص عند إدارة تطبيقات "أندرويد تي في" أو "أندرويد أوتو" أو "وير أو إس"، نظرًا لأن واجهاتها محدودة بعض الشيء.
وسيكون تثبيت التطبيقات وإلغاء تثبيتها أسهل بكثير باستخدام متصفح سطح المكتب أو هاتف "أندرويد".
ولم يصل الإصدار الجديد من التطبيق إلى جميع المستخدمين بعد، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تحصل على أحدث الميزات.