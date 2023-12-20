تحديث جديد لمتجر "جوجل بلاي" يسمح بمهمة "استثنائية عن بُعد"

وتشير جوجل إلى أن عملية "إلغاء التثبيت عن بُعد" تعمل على جميع أنظمة "جوجل بلاي" الأساسية، بدءًا من الكمبيوتر الشخصي والسيارات وصولًا إلى الهواتف والتلفزيونات، والأجهزة القابلة للارتداء.