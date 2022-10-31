كم دولارًا شهريًّا؟.. "تويتر" يدرس فرض رسوم على "العلامة الزرقاء" و"ماسك" لم يعطِ تفاصيل

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن تويتر سيعدل عملية التحقق من المستخدمين. لافتًا في تغريدة له إلى أنه "يجري تجديد عملية التحقق بالكامل في الوقت الحالي" دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما قد يتغير.
ونقلت النشرة الإخبارية التكنولوجية لتويتر عن شخصين مطلعين، أن تويتر يدرس فرض رسوم على علامة التحقق الزرقاء المخصصة للتحقق من هوية صاحب الحساب.
وسيتعين على المستخدمين الاشتراك في علامة تويتر الزرقاء بسعر 4.99 دولارات في الشهر، أو فقد شاراتهم "الموثقة" في حالة تطبيق المشروع.
ولم يتخذ "ماسك" قرارًا نهائيًّا، ولا يزال من الممكن إلغاء المشروع ولكن وفقًا للمنصة؛ فمن المحتمل أن يصبح التحقق جزءًا من علامة تويتر الزرقاء.
وتم طرح العلامة الزرقاء في يونيو من العام الماضي كأول خدمة اشتراك في المنصة توفر "حصولًا حصريًّا على الخاصيات المتميزة" على أساس اشتراك شهري بما في ذلك خاصية تعديل التغريدات؛ بحسب "رويترز".
وتم طرح خاصية تحرير التغريدات أيضًا في وقت سابق من هذا الشهر بعد إصرار "ماسك" على استخدام استطلاع جرى على تويتر في أبريل، سأل الملايين من متابعيه عما إذا كانوا يريدون زرًّا لتعديل التغريدات. وأبدى أكثر من 70% موافقتهم على ذلك.