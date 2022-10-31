كم دولارًا شهريًّا؟.. "تويتر" يدرس فرض رسوم على "العلامة الزرقاء" و"ماسك" لم يعطِ تفاصيل

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن تويتر سيعدل عملية التحقق من المستخدمين. لافتًا في تغريدة له إلى أنه "يجري تجديد عملية التحقق بالكامل في الوقت الحالي" دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما قد يتغير.