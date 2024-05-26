تسريبات تكشف تفاصيل عن إصدار "سامسونج" القابل للطي الجديد "جلاكسي زد فولد 6"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تنوي إطلاق الإصدار الجديد لهاتفها القابل للطي "جلاكسي زد فولد 6".
وأوضحت المصادر للشركة الكورية الجنوبية، أن "سامسونج" تنوي أن تُطلق "جلاكسي زد فولد 6 سليم" أو "ألترا" جنباً إلى جنب مع سلسلة "جلاكسي إس 25".
وأفادت المصادر بأن إصدار "جلاكسي زد فولد 6" الأنحف سيتم طرحه أوائل عام 2025.
وأشارت المصادر إلى أن "سامسونج" نجحت في تطوير تصميم أنحف من خلال حذف جهاز التحويل الرقمي المستخدم لإدخال القلم، وهو ما يعني بدوره عدم دعم قلم "إس بين".
وستصل الدفعة الأولى من اللوحات القابلة للطي المستخدمة في المستقبل "جلاكسي إس فولد 6 سليم أو ألترا" إلى مصانع سامسونج في الربع الرابع من هذا العام، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فمن المفترض أن يكون الهاتف متاحاً في الربع الأول من عام 2025.
وتقول المصادر إن سعر هاتف "جلاكسي إس فولد 6" الأنحف، سيكون مماثلاَ لسعر إصدار "جلاكسي إس فولد 6".
يبدو أن "سامسونج" تعمل على توسيع محفظتها القابلة للطي بسرعة للحفاظ على تفوقها على المنافسين من خلال تقديم مجموعة واسعة من الأجهزة القابلة للطي التي يمكن أن تجذب جمهوراً أكبر، وسيكون هذا جنباً إلى جنبٍ مع إصدار نسخة اقتصادية من هواتفها القابلة للطي والتي ستكون تحت أسماء "جلاكسي زد فولد 6 إف إي" و"جلاكسي زد فليب 6 إف إي".