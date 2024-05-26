تسريبات تكشف تفاصيل عن إصدار "سامسونج" القابل للطي الجديد "جلاكسي زد فولد 6"

يبدو أن "سامسونج" تعمل على توسيع محفظتها القابلة للطي بسرعة للحفاظ على تفوقها على المنافسين من خلال تقديم مجموعة واسعة من الأجهزة القابلة للطي التي يمكن أن تجذب جمهوراً أكبر، وسيكون هذا جنباً إلى جنبٍ مع إصدار نسخة اقتصادية من هواتفها القابلة للطي والتي ستكون تحت أسماء "جلاكسي زد فولد 6 إف إي" و"جلاكسي زد فليب 6 إف إي".