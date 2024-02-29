OPPO تؤسس مركزاً جديداً للذكاء الاصطناعي وتطلق جديدها من منتجات الواقع الافتراضي (XR) ورؤية الجيل السادس (6G)

تقود OPPO، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا العالمية، الموجة التالية للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. مع تأسيس مركز OPPO للذكاء الاصطناعي وإطلاق منتج الواقع الافتراضي المتطور OPPO Air Glass 3، تمهد OPPO الطريق لمستقبل محوري في تحوّل الصناعة.
في 20 فبراير 2024، أعلنت OPPO عن افتتاح مركزها للذكاء الاصطناعي، الذي سيقود تطوير منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستخدم. ستعزز أبحاث المركز قدرات OPPO في مجال الذكاء الاصطناعي وتُقدم للمستخدمين أحدث التجارب في هذا المجال.
استجابة لعصر الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قامت OPPO، استنادا إلى أبحاثها التطلعية ومعرفتها المتراكمة حول النماذج الكبيرة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية، بتحديد أربع خصائص رئيسية للهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي:
• يجب أن تستخدم الهواتف الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي موارد الحوسبة بكفاءة لتلبية الاحتياجات الحسابية للذكاء الاصطناعي التوليدي في عصر الذكاء الاصطناعي.
• يجب أن تكون الهواتف الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي على دراية بالعالم الحقيقي في الوقت المناسب من خلال أجهزة الاستشعار، وفهم المعلومات المعقدة للمستخدمين والبيئة.
• تحتاج الهواتف الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي أيضًا إلى امتلاك قدرات قوية للتعلم الذاتي.
• ستتمتع الهواتف الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي بقدرات إنشاء محتوى متعدد الوسائط، مما يوفر للمستخدمين الإلهام المستمر والدعم المعرفي.
ومع هذه الخصائص المميزة، فإن وصول الهاتف الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي سيحدث ثورة في هذه الصناعة. سيتم دمج خدمات الذكاء الاصطناعي المختلفة مع مختلف الوكلاء المختصين به، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بالخدمات التي تلبي احتياجاتهم الفردية بشكل أفضل. هذا النظام البيئي الجديد سوف يكمل ويعزز بشكل كبير النظام الحالي. وستوفر OPPO إمكانيات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى منصة التطوير لدعم هذا النظام الجديد تمامًا.
أصدرت OPPO نموذجها اللغوي الضخم، AndesGPT، والذي يضم ما يصل إلى 180 مليار عامل. لدعم ثلاث خصائص تقنية رئيسية: تعزيز الحوار، والتخصيص، والتكامل بين الأجهزة والحوسبة السحابية، كما تركز قدراته على المعرفة والذاكرة والأدوات والإبداع. بعد إدراجها في سلسلة OPPO Find X7 الجديدة، لاقت مميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية من OPPO، مثل إزالة الأشياء من الصور وملخص محادثات الهاتف، إعجابًا كبيرًا من قبل المستخدمين النهائيين وصناعة التكنولوجيا بشكل عام.
ويتجلى التزام OPPO بالذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في سلسلة Reno11 وFind N3، والتي ستتميز بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية المتقدمة، مثل وظيفة OPPO AI Eraser، خلال الربع الثاني من عام 2024.
قدمت OPPO في مؤتمر MWC 2024 العالمي النموذج الأولي لـOPPO Air Glass 3، وهو منتج واقعي مدعوم يستفيد من نموذج AndesGPT لتوفير تجربة ذكاء اصطناعي سلسة. تزن هذه النظارات 50 جرامًا فقط، وهي شهادة على روح OPPO المبتكرة، حيث توفر وظائف مثل المكالمات الصوتية وتشغيل الموسيقى والتفاعل باللمس وتقنية مجال الصوت العكسي.
وقد نتج عن تعاون OPPO مع شركة Qualcomm Technologies, Inc. وAlpsenTek تقنية Hybrid Vision Sensing وخوارزمية AI Motion، التي تعمل على تحسين وضوح الصورة وتوفير إمكانات فيديو بطيئة الحركة بمعدل إطارات مرتفع. يعكس هذا التعاون نهج OPPO المنفتح تجاه الابتكار والتزامها ببناء نظام بيئي قوي للذكاء الاصطناعي مع شركاء الصناعة.
تتصور OPPO مستقبلًا تمزج فيه تقنية "AI+6G" بين العوالم الحقيقية والافتراضية، مما يؤدي إلى أسواق مبتكرة مثل Mobile AI Computing وMobile Metaverse. ويهدف بحث "Minimized Kernel" الخاص بالشركة إلى ضمان أنظمة اتصالات مستقبلية فعالة وقابلة للتكيف، في حين أن تركيزها على أمان الجيل السادس (6G) يهدف إلى حماية بيانات المستخدم من خلال بنية مرنة وذكية.
ومع مجموعة قوية تضم أكثر من 3,160 براءة اختراع للذكاء الاصطناعي، تعد OPPO رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الهاتف المحمول وتتعاون عالميًا لتقديم منتجات وخدمات متفوقة. وبينما يعيد الذكاء الاصطناعي تعريف النظام البيئي للهاتف المحمول، فإن OPPO في الطليعة، وعلى استعداد للدخول في عصر جديد من الاتصال الذكي الذي يركز على المستخدم. للتعمق أكثر في الجيل السادس (6G) من OPPO، يرجى زيارة النشرة التقنية: