OPPO تؤسس مركزاً جديداً للذكاء الاصطناعي وتطلق جديدها من منتجات الواقع الافتراضي (XR) ورؤية الجيل السادس (6G)

أصدرت OPPO نموذجها اللغوي الضخم، AndesGPT، والذي يضم ما يصل إلى 180 مليار عامل. لدعم ثلاث خصائص تقنية رئيسية: تعزيز الحوار، والتخصيص، والتكامل بين الأجهزة والحوسبة السحابية، كما تركز قدراته على المعرفة والذاكرة والأدوات والإبداع. بعد إدراجها في سلسلة OPPO Find X7 الجديدة، لاقت مميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية من OPPO، مثل إزالة الأشياء من الصور وملخص محادثات الهاتف، إعجابًا كبيرًا من قبل المستخدمين النهائيين وصناعة التكنولوجيا بشكل عام.