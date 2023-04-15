تغييرات في طريقة عرض الصور على "ويندوز 11"... تعرّف عليها

وتسهل الطريقة الجديدة في العثور على أي محتوى من داخل مجلدات محددة والتي ستظهر في قائمة مجموعة منسدلة، ويمكن أيضًا إضافة مجلدات فرعية للمصادر الحالية للتصفية إلى مجموعة فرعية من المحتوى الخاص بك، مثل خلفيات سطح المكتب واستيراد الصور من بطاقة كارت ميموري أو كاميرا.