تغييرات في طريقة عرض الصور على "ويندوز 11"... تعرّف عليها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أنها أحدثت تطويرًا في منظومة عرض الصور على نظام تشغيل "ويندوز 11".
وتعمل الطريقة الجديدة، وفقًا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، على تسهيل عرض الصور الخاصة بك في "فايل إكسبلورر" أثناء تصفح الملفات والمجلدات.
ويمكن من خلال التقنية الجديدة استعراض ملفات الصور بصورة مصغرة في أحد جوانب الشاشة، ثم عرض "كل الصور" لتطبيق الصور وإتاحة البحث داخل الصور عبر الأسماء والتاجز والوصف الخاص بالصور ليتمكن من العثور بسهولة على أي صورة قديمة أو حديثة له.
وتسهل الطريقة الجديدة في العثور على أي محتوى من داخل مجلدات محددة والتي ستظهر في قائمة مجموعة منسدلة، ويمكن أيضًا إضافة مجلدات فرعية للمصادر الحالية للتصفية إلى مجموعة فرعية من المحتوى الخاص بك، مثل خلفيات سطح المكتب واستيراد الصور من بطاقة كارت ميموري أو كاميرا.
سيظهر المعرض كخيار في مربع حوار اختيار الملفات، والذي يجب أن يبسط إرفاق الصور برسائل البريد الإلكتروني أو عروض "باور بوينت" التقديمية أو المنشورات الاجتماعية.
وتقول مايكروسوفت إن ميزتها الجديدة سيتم طرحها تدريجيا لمستخدمي "ويندوز 11" ولن تكون متاحة للجميع واعدة بأن تصل للجميع خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.