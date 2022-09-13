قطعة إلكترونية "عجيبة" لمحبي الألعاب الإلكترونية.. تعرف عليها!

وأشارت "سوني" إلى أن منصة Xperia Stream الجديدة لتي تتناسب مع هواتف Xperia 1 IV بشكل رئيسي، تجمع وظائف جهاز تبريد خارجي للهاتف لاستعماله بشكل مكثف لتشغيل الألعاب، كما تؤمّن توصيل الهاتف الذكي مع منصات الألعاب والأجهزة الإلكترونية المتنوعة عبر منافذ مختلفة.