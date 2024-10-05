إعلان جديد من "أبل" يكشف مزايا زر تحكم الكاميرا في "آيفون 16 برو"

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية إعلانًا جديدًا لهاتف "آيفون 16 برو"، يركز على مزايا "زر تحكم الكاميرا" الاستثنائي، والذي ترفض الشركة إطلاق مسمى "زر" عليه.
وأوضحت "أبل" في إعلانها المعنون باسم "لا تفوتك أي لقطة"، أن هذه الميزة ليست "زرًّا ميكانيكيًّا"؛ بل هي ميزة لمسية استثنائية تمنح المستخدم شعورًا كأنه يتعامل مع "زر ميكانيكي".
وأشارت إلى أن هذه الميزة تتيح لأصحاب هواتف "آيفون 16 برو" التمرير فوق الزر لاختيار ما يريد القيام به، وأحد الأشياء التي يمكنك القيام بها هو استخدامه للتحكم في مقدار التكبير، وبالطبع يمكنهم التقاط الصور بالضغط عليه، وتغيير النغمات وضبط تعرض الصور التي تلتقطها.
وأشارت "أبل" إلى أن إطلاق هذا الزر الجديد، جاء بالتعاون مع شركة "تي موبايل".
يُذكر أن "زر تحكم الكاميرا" موجود في طرازات "آيفون 16" الأربعة.