إعلان جديد من "أبل" يكشف مزايا زر تحكم الكاميرا في "آيفون 16 برو"

وأشارت إلى أن هذه الميزة تتيح لأصحاب هواتف "آيفون 16 برو" التمرير فوق الزر لاختيار ما يريد القيام به، وأحد الأشياء التي يمكنك القيام بها هو استخدامه للتحكم في مقدار التكبير، وبالطبع يمكنهم التقاط الصور بالضغط عليه، وتغيير النغمات وضبط تعرض الصور التي تلتقطها.