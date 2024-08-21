شكوى من تحديث أمني لـ"مايكروسوفت".. يدمر الأجهزة العاملة بنظامَيْ "ويندوز" و"لينكس"

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن التحديث الأمني الجديد لـ"مايكروسوفت" اشتكى عدد كبير من المستخدمين من أنه يمنع تشغيل بعض تثبيتات "لينكس" من البرامج، وخلف دمارًا كبيرًا في الأنظمة المزدوجة "ويندوز ولينكس".