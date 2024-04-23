الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا بحق "تيك توك"... ما الاتهامات الموجهة له؟

وكتب تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي أعلن فيه عن التحقيق: "نشتبه في أن TikTok Lite قد يكون سامًا ومسببًا للإدمان مثل السجائر الخفيفة، ولن ندخر أي جهد لحماية أطفالنا".