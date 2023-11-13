"نوبيا" تطلق إصدارها الجديد من الهواتف المتخصصة في "ألعاب الفيديو" 23 نوفمبر

أعلنت شركة "نوبيا" أنها ستطلق إصدارها الجديد من الهواتف المخصصة لعشاق ألعاب الفيديو "ريد ماجيك 9 برو" في يوم 23 نوفمبر المقبل.
وأفادت تقارير صحفية عالمية أن الهاتف سيزود بمعالج "سنابدراجون 8 الجيل الثالث"، فائق السرعة والأداء.
ومثل باقي إصدارات "ريد ماجيك" السابقة، سيتضمن الهاتف كاميرا ثلاثية، ومروحة تبريد للمعالج، وكاميرا سيلفي أسفل من الشاشة.
وتشير المصادر إلى أن "ريد ماجيك 9 برو" سيتم تزويده بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 12 جيجابايت، وصولًا إلى 24 جيجابايت.
وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل "أندرويد 14" مدعومًا بواجهة مستخدم "ريد ماجيك أو إس"، الذي يتيح وضعيات مختلفة للجهاز على حسب الألعاب المستخدمة.