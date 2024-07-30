"واتساب" تضيف خاصية ردود فعل جديدة لمستخدمي "أندرويد".. تعرف عليها

ويظهر من خلال اختبار هذه الميزة، أنه بمجرد النقر المزدوج سيظهر لك رمز تعبيري افتراضي على شكل قلب، كما هو الحال في "إنستجرام"، وإذا وددت تغييره فسيكون لزامًا عليك العودة إلى الطريقة التقليدية عن طريق "النقر المطول".