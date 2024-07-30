"واتساب" تضيف خاصية ردود فعل جديدة لمستخدمي "أندرويد".. تعرف عليها

أعلنت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" إضافتها خاصية ردود فعل جديدة لمستخدمي نظام تشغيل "أندرويد".
وأوضح موقع "واب بيتا إنفو" المعني بتحديثات "واتساب" التجريبية الجديدة، أن الخاصية الجديدة ستعمل على تفعيل ردود الفعل على الرسائل عن طريق "النقر المزدوج".
ويبدو أن واتساب استعارت هذه الميزة من تطبيقات "ميتا" الأخرى، لزيادة التفاعل بصورة مباشرة على مختلف منصاتها.
وذكرت واتساب أن هذه الميزة قيد الاختبار حاليًا على عدد محدود من مستخدمي "أندرويد"، ولكنها قد تطرح في الإصدار العام خلال الأسابيع المقبلة.
ويظهر من خلال اختبار هذه الميزة، أنه بمجرد النقر المزدوج سيظهر لك رمز تعبيري افتراضي على شكل قلب، كما هو الحال في "إنستجرام"، وإذا وددت تغييره فسيكون لزامًا عليك العودة إلى الطريقة التقليدية عن طريق "النقر المطول".