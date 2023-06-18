تسريبات تكشف تصميماً مميزاً لشاشة "سامسونج جلاكسي زد فليب 5"

وتشير التسريبات إلى أن "جلاكسي زد فليب 5" سيتم تزويده بشاشة ثانوية تغطي معظم الجزء الأمامي من الهاتف عندما يكون مغلفاً، أي أنها ستكون أكبر بكثير من حجم 1.9 بوصة الموجودة في إصدار "جلاكسي زد فليب 4".