تسريبات تكشف تصميماً مميزاً لشاشة "سامسونج جلاكسي زد فليب 5"

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية أن هاتفها المرتقب القابل للطي "جلاكسي زد فليب 5" سيكون مدعوماً بتصميم مميز للشاشة الخاصة به.
ويتوقع أن تكشف سامسونج النقاب رسمياً عن خلال شهر يوليو المقبل في العاصمة سول.
وتشير التسريبات إلى أن "جلاكسي زد فليب 5" سيتم تزويده بشاشة ثانوية تغطي معظم الجزء الأمامي من الهاتف عندما يكون مغلفاً، أي أنها ستكون أكبر بكثير من حجم 1.9 بوصة الموجودة في إصدار "جلاكسي زد فليب 4".
ويبدو كذلك أن سامسونج وجدت طريقة أكثر أناقة لتشكيل الشاشة حولها، ومجموعة الكاميرا الرئيسة في "جلاكسي زد فليب 5".
ومن المتوقع أن تعلن سامسونج "جلاكسي زد فليب 5" إلى جانب "جلاكسي زد فولد 5، الذي يتوقع أن يتم دعمه أيضا بشاشة أكبر حجماً.