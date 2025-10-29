"سامسونج" تكشف لأول مرة عن هاتفها "ثلاثي الطي"... تعرف عليه

ولم تفصح سامسونج عن تفاصيل أخرى حول الهاتف ثلاثي الطي، ولكن مصادر تقول إن سعره سيكون أعلى من هاتف "جلاكسي زد فولد 7"، الذي يبدأ سعره من ألفي دولار أمريكي.