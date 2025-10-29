"سامسونج" تكشف لأول مرة عن هاتفها "ثلاثي الطي"... تعرف عليه

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية لأول مرة أمام العالم تصميم هاتفها "ثلاثي الطي" على هامش قمة "آبيك" في كوريا الجنوبية.
وذكرت سامسونج أن هاتفها الجديد سيتم طرحه رسميا في الأسواق خلال شهري نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.
ولم تعلن بعد الشركة الكورية الجنوبية عن الاسم الرسمي للجهاز، ولكنها اكتفت بالكشف عن تصميمه.
ويظهر من خلال العرض أن الهاتف به مفصلتين للطي تفتحان باتجاهين متعاكسين مثل "الأكورديون"، بحيث يكون كهاتف ذكي عادي بشاشة خارجية بمقياس 6.5 بوصة، ثم يفتح ليتحول إلى شاشة بقياس 10 بوصات. ويحتوي على شاشة داخلية بقياس 8 بوصات.
ولم تفصح سامسونج عن تفاصيل أخرى حول الهاتف ثلاثي الطي، ولكن مصادر تقول إن سعره سيكون أعلى من هاتف "جلاكسي زد فولد 7"، الذي يبدأ سعره من ألفي دولار أمريكي.