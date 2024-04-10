"تيك توك" ينافس "إنستجرام" بتطبيق جديد.. هذه تفاصيله

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن منصة الفيديوهات القصيرة الأشهر عالميًا "تيك توك" قررت منافسة "إنستجرام" بتطبيق جديد.
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن "تيك توك" قررت إطلاق تطبيق جديد لمشاركة الصور، ليرافق تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير.
وأوردت "بي بي سي" أن عدد من المستخدمين وصلتهم إشعارات بأن "تيك توك" أطلقت "مساحة مخصصة" جديدة للصور والنصوص، تحت مسمى "تيك توك نوتس".
يذكر أن تقليد شركات التواصل الاجتماعي منتجاتها بات أمرا شائعا، حيث سبق وأطلقت "إنستجرام" خدمة "رييلز" التي تشبه بصورة كبيرة "تيك توك" عام 2020.
وقال مايك برولكس، مدير الأبحاث في شركة فوريستر للتحليل، لبي بي سي: "إن ظاهرة التقليد منتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي".
وأضاف أنه عندما يتم تنفيذ الميزات المقلدة جيدًا، فإنها "تؤتي ثمارها"، معطيًا مثالًا عندما قام إنستجرام بنسخ بميزة "القصص" الخاصة بسناب شات.
وتقول "تيك توك" إنها لم تنته من تصميم تطبيق "نوتس"، ولم تؤكد تاريخ إصداره.
ولكن الإشعارات التي تلقاها بعض المستخدمين تشير إلى أن التطبيق سيسمح للمستخدمين بتحميل منشورات الصور أو مشاركتها - والتي تعد حاليًا إحدى ميزات تطبيق "تيك توك" وتسمح للأشخاص بنشر سلسلة من الصور مع الأصوات والمرشحات.
وأظهرت لقطات الشاشة للإشعار تبديلًا على الإشعارات مما يسمح لمستخدمي "تيك توك" بإلغاء الاشتراك في مشاركة منشورات الصور الخاصة بهم في التطبيق.