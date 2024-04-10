"تيك توك" ينافس "إنستجرام" بتطبيق جديد.. هذه تفاصيله

ولكن الإشعارات التي تلقاها بعض المستخدمين تشير إلى أن التطبيق سيسمح للمستخدمين بتحميل منشورات الصور أو مشاركتها - والتي تعد حاليًا إحدى ميزات تطبيق "تيك توك" وتسمح للأشخاص بنشر سلسلة من الصور مع الأصوات والمرشحات.