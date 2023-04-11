"مايكروسوفت تيمز" تقدم تقنية استثنائية في "سناب شات"... هذه تفاصيلها

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن تعاون بينها وبين منصة التراسل الفوري المصور الشهيرة "سناب شات" لدعم تطبيقها "مايكروسوفت تيمز"، بأحد أبرز تقنيات "سناب شات".
وأوضحت "مايكروسوفت" عبر تقرير منشور على موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تعاون "مايكروسوفت" و"سناب" سيأتي لتطبيق "مايكروسوفت تيمز" بعدسات سناب شات للواقع الافتراضي" لمحادثات الفيديو الخاصة بها.
وسيمكن لمستخدمي "مايكروسوفت تيمز" الاختيار بين 26 عدسة شائعة، لإضافة بعض الذوق البصري لمحادثات الفيديو الخاصة بهم.
سيكون مستخدم "تيمز" قادرًا على تحويل نفسه إلى شخصية كرتونية، وإضافة ثلج افتراضي وصفع مجموعة متنوعة من الخلفيات على تغذية كاميرا الويب الخاصة بك.
وستقدم مكتبة "العدسات" الجديدة على "تيمز" عددًا كبيرًا من المؤثرات الجديدة كليا، عن طريق تشغيل تقنية "العدسات" وتحديد خيار "تأثيرات الفيديو"، ثم خيار "سناب شات".
ومتوقع أن تظهر عدسات "مايكروسوفت تيمز" قريبًا لكافة مستخدمي تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة.