"مايكروسوفت تيمز" تقدم تقنية استثنائية في "سناب شات"... هذه تفاصيلها

وستقدم مكتبة "العدسات" الجديدة على "تيمز" عددًا كبيرًا من المؤثرات الجديدة كليا، عن طريق تشغيل تقنية "العدسات" وتحديد خيار "تأثيرات الفيديو"، ثم خيار "سناب شات".