"سلاك" يحصل على تقنيات "ذكاء صناعي" جديدة

وأفادت بأن إدخال هذه الميزات يتم تطويرها لتعزيز إنتاجية المستخدمين، وتقديم العديد من الأمثلة على كيفية استخدام ميزاته، بالنسبة للمبيعات، يمكن للفرق استخدام هذه الميزات لإنشاء ملخصات قناة الحساب تلقائيًا وإنشاء لوحات عمل للمستثمرين وإنشاء توصيات العملاء.