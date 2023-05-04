"سلاك" يحصل على تقنيات "ذكاء صناعي" جديدة

طرح تطبيق التراسل الفوري المهني "سلاك" على تحديث جديد يضيف تقنيات "ذكاء صناعي توليدي" جديدة إلى منصته.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "سلاك" سيقدم رؤية ثلاثية المحاور تدمج ميزات الذكاء الصناعي، بحيث تدمج خدمات "تشات جي بي تي" إلى المنصة.
وستمنح ميزات الذكاء الصناعي الجديد إمكانية الوصول إلى منشئ سير العمل، الذي لا يتطلب منهم معرفة كيفية البرمجة، وإمكانية تلخيص المكالمات وكتابة مقترحات ملخصة لتلك المكالمات.
وأفادت بأن إدخال هذه الميزات يتم تطويرها لتعزيز إنتاجية المستخدمين، وتقديم العديد من الأمثلة على كيفية استخدام ميزاته، بالنسبة للمبيعات، يمكن للفرق استخدام هذه الميزات لإنشاء ملخصات قناة الحساب تلقائيًا وإنشاء لوحات عمل للمستثمرين وإنشاء توصيات العملاء.
ويمكن لوكلاء خدمة العملاء استخدام الحلول والاستجابات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات بسرعة وإنشاء ملخصات الحالة تلقائيًا.
ويمكن للمطورين استخدام الميزات للبحث عن أنشطة القناة وتلخيص تحليل السبب الجذري عند تحديد الحلول للمشكلات في برامجهم.
ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أيضًا إنشاء الصور تلقائيًا ونسخها للمدونات وحملات البريد الإلكتروني ومنشورات الوسائط الاجتماعية للمسوقين.