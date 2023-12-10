"واتساب" تُوَسع استخدامات ميزة "العرض مرة واحدة".. هذه طريقة تفعيلها

قررت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" توسيع استخدامات ميزة "العرض مرة واحدة"، لتشمل عناصر أخرى من الوسائط.
وكانت "واتساب" قد طرحت منذ أغسطس 2021 ميزة "العرض مرة واحدة" للصور ومقاطع الفيديو، ولكن في التحديث الجديد جعلتها تشمل "الرسائل الصوتية".
وتسمح تلك التقنية بإرسال وسائط "ذاتية التدمير"؛ بحيث إنه بمجرد مشاهدة الصور أو مقاطع الفيديو أو الرسائل الصوتية مؤخرًا، تختفي الرسالة مباشرة ولا يمكن حفظها على الهاتف، ولا يمكن للمرسل الاستماع إلى الرسائل الصوتية بعد إرسالها.
وستعرض الرسالة الصوتية "عرض مرة واحدة" أيضًا تسمية مكتوبًا عليها "مفتوح" بعد فتح الرسالة؛ بشرط أن يكون المتلقي قد قام بتشغيل إيصالات القراءة.
ويمكن تفعيل ميزة إرسال الرسائل الصوتية بتقنية "العرض مرة واحدة" عبر اتباع الخطوات التالية:
- فتح دردشة فردية أو جماعية.
- اضغط على الميكروفون.
- اسحب لأعلى لقفل التسجيل.
- اضغط مع الاستمرار على السجل.
- اضغط على أيقونة العرض مرة واحدة (عندما يتحول إلى اللون الأخضر، تكون في وضع العرض مرة واحدة).
- اضغط على زر الإرسال.
وتقول "واتساب": من أجل الاتساق مع عرض الصور ومقاطع الفيديو مرة واحدة؛ يتم أيضًا تمييز الرسائل الصوتية للعرض مرة واحدة برمز "مرة واحدة". كما أنها مشفرة من طرف إلى طرف بشكل افتراضي.
ومن المتوقع أن تصل الميزة الجديدة إلى كافة مستخدمي "واتساب" خلال الأيام المقبلة.