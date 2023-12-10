"واتساب" تُوَسع استخدامات ميزة "العرض مرة واحدة".. هذه طريقة تفعيلها

وتسمح تلك التقنية بإرسال وسائط "ذاتية التدمير"؛ بحيث إنه بمجرد مشاهدة الصور أو مقاطع الفيديو أو الرسائل الصوتية مؤخرًا، تختفي الرسالة مباشرة ولا يمكن حفظها على الهاتف، ولا يمكن للمرسل الاستماع إلى الرسائل الصوتية بعد إرسالها.