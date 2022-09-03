لماذا؟.. ملايين الهواتف تتوقّف عن دعم "واتساب" في هذا الموعد

وقال موقع "ماشابل": إن واتساب لن يعمل بعد الآن على أجهزة "iOS 10" و"iOS 11"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 24 أكتوبر المقبل؛ وفقًا لـ"سكاي نيوز".