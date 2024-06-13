شركة HP تطلق أكاديمية HP Gaming Garage في الجامعة السعودية الإلكترونية

ومن جانبه، علَّق رئيس قسم الأعمال لقطاع التعليم في شركة HP، مايانك دينجرا قائلًا: "إن الارتقاء بمهارات الجيل القادم من مطوري الألعاب، والرواد في قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، هي مهمة نتشرف بتوليها في HP، حيث إن المملكة تحتضن حوالي 23.5 مليون شخص من عشاق الألعاب الإلكترونية، لذا نحن على ثقة تامة بقدرات شبابها وإمكاناتهم الهائلة في تحويل شغفهم بالألعاب إلى مهنة ينتفعون منها، ويدعمون وطنهم من خلالها".